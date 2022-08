Boeren teleurgesteld na stikstofoverleg: 'Zit geen vooruitgang in'

Bij boerenorganisaties heerst grote teleurstelling na het stikstofoverleg. Onder meer LTO sprak vandaag in Utrecht met kabinetsleden onder wie premier Mark Rutte en met bemiddelaar Johan Remkes. Ook de bezoekers van het plattelandsfeest Dicky Woodstock bij Steenwijkerwold reageren kritisch.

"We kunnen nergens op bouwen, we hebben geen zekerheid. Je kan wel gaan investeren, maar volgend jaar moet het weer anders en dan is het weggegooid geld", zegt een boer op het terrein van het driedaagse festival Dicky Woodstock. "Ik vind dat je in gesprek moet gaan, maar het houdt een keer op. Er moet wel vooruitgang in zitten."

Excuses

Dat premier Rutte excuses heeft aangeboden voor het 'stikstofkaartje' van het kabinet, doet de betreffende boer niet veel. "Ik vind het sowieso stom dat het kaartje telkens anders wordt ingekleurd. Het is gewoon niet geloofwaardig." Rutte erkent dat de kaart, waarop staat hoeveel minder stikstof per gebied mag neerslaan, heeft geleid tot "grote verwarring" en "misverstanden" onder boeren.

Pats-boem

Ook een andere festivalganger bij Steenwijkerwold is weinig enthousiast over het overleg tussen het kabinet en de boerenorganisaties. "Wat ik tot nu toe heb meegekregen, komt er niet heel veel uit. Als er jaren geleden al stapsgewijs maatregelen waren genomen, was het een heel ander verhaal geweest. Maar nu moet je, pats-boem, opeens gaan veranderen. Het vertrouwen is nu gebroken en dat komt niet zomaar terug."