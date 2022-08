Emmenaren betrapt op rijden onder invloed van alcohol en drugs

In Emmen zijn vannacht twee bestuurders betrapt op het rijden onder invloed van alcohol of drugs. Dat meldt de politie op Facebook.

Verder kwam de politie nog in actie in Nieuw-Schoonebeek, waar een 53-jarige Emmenaar in een onverzekerde auto bleek te rijden. Bovendien legde hij een verdachte alcohol-blaastest af, waardoor een uitgebreidere ademanalyse op het politiebureau nodig was. Dat bezoek kreeg geen staartje, de man bleef onder de toegestane grens.