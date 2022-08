Met een gloednieuwe bus gaat Rood-Wit in stijl achter FC Emmen aan

De FC Emmen-fans van supportersvereniging Rood-Wit reizen komend Eredivisie-seizoen hun club in stijl achterna, in een unieke, herkenbare supportersbus met eigen bedrukking. Vanmiddag voor de reis naar tegenstander PSV in Eindhoven werd de bus onthuld.

Het was een lang gekoesterde wens van de vereniging: geen saaie touringcar, maar een supportersbus met het logo van Rood-Wit. Eindelijk is het gelukt, vlak voor de start van weer een seizoen in de eredivisie. "Hiermee gaan we wel opvallen", lacht bestuurslid René Veen van Rood-Wit.