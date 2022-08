De week van Drenthe: Schapen krijgen knipbeurt en wolvenwelpen geboren

Het is tijd om de winterjas uit te doen. Dat was het eigenlijk al lang, maar deze week was het die tijd voor schapen van de kudde in het Dwingelderveld. Dit en meer in De week van Drenthe.

Ander dierennieuws deze week: in het grensgebied van Friesland en Drenthe lopen zeker drie jonge wolven. Het is voor het eerst dat er buiten de Veluwe een wolvenwelp is geconstateerd. Schapenhouders maken zich daar zorgen om. Glenn Lelieveld, ook van de Zoogdierenvereniging, snapt die zorgen. "Op de Veluwe heb je zwijnen en edelherten. Die zijn daar toegestaan. In grote delen van Nederland heb je dat niet. Zoals hier in Drenthe. Terwijl dat wel natuurlijke prooidieren zijn voor wolf. Dan gaan ze sneller op reeën jagen, maar bij onvoldoende reeën zijn ze sneller gemotiveerd andere dieren te zoeken. Dan gaan ze naar de haas, of naar het schaap."

Deze week stond ook het eerste stikstofoverleg tussen boerenorganisaties en het kabinet op het programma, onder leiding van Johan Remkes. De conclusie volgens Remkes: het was een constructief gesprek, maar er is sprake van een serieuze vertrouwensbreuk. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak ziet na een "stevig en zwaar gesprek" wel wat beweging in het stikstofdossier.