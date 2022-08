Spektakel tijdens trekkerslep Coevorden: 'Maanden van tevoren begint het oefenen'

Coevorden maakte zich vandaag op voor de 32ste editie van de plaatselijke trekkerslepwedstrijd, ook wel bekend als trekkertrek of tractor pulling. Volgens de organisatie een toonaangevende wedstrijd, nadat het evenement in 1989 zijn vuurdoop beleefde, met toen nog 80 deelnemers.

Inmiddels heeft de trekkerslepwedstrijd bij Steenwijksmoer meer dan 450 deelnemers, verdeeld over 17 klasses. In totaal slepen 600 trekkers een sleepwagen zo ver mogelijk over de baan. "Hoe verder over de baan, hoe zwaarder die gaat slepen", vertelt organisator Willem Vossebeld over de uitdaging.