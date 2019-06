Van Morrison op bezoek in Cuby-museum Grolloo

"Is this Harry's museum?", vroeg Van the Man nog. En dat was het.kende Cuby + the Blizzards goed. In 1967 maakte hij een korte toernee door Nederland, begeleid door the Blizzards - zonder Cuby.Vrijwel niemand wist van het bezoek van Morrison. Maar helemaal geheim was het ook weer niet. Harry Bimont, de enige neef van Harry Muskee, stond klaar bij het museum om Morrison te verwelkomen, net als een fotograaf.Het bezoekje duurde maar tien minuten. Morrison had wel belangstelling voor de foto van Harry Muskee met Morrison. Met een cap en t-shirt van het C+B Museum vertrok hij naar het festival. "I have to go to the gig", waren zo'n beetje zijn 'famous last words' in het museum.Verder liet hij nog een klein bewijs van zijn bezoek achter: een handtekening in het gastenboek.