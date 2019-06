Volgend jaar drie dagen blues in Grolloo

Volgens planning is de vijfde editie in 2020 de laatste keer dat het festival georganiseerd wordt. Het festival wordt dan op donderdag, vrijdag en zaterdag gehouden. De bedoeling is om dan de beste acts van de eerste vier edities te laten terugkeren.Maar of het ook echt de laatste editie zal worden? Er is telkens weer twijfel bij de organisatoren. Want zolang het goed gaat, gaat het goed. Niet dat ze er geld aan overhouden: elke editie moet er juist geld bij.Toch houdt Derksen de deur op een kier. Zo kondigde hij in december nog aan dat de organisatie het per jaar bekijkt. Dus als de drie dagen volgend jaar een groot succes worden...wie weet hebben we het dan wel over een zesde editie van het Holland International Blues Festival.