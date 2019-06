Opmerkelijke verschijning: flamingo in de Onlanden

In De Onlanden trok een flamingo gisteren aardig wat bekijks. In de karakteristieke houding: één poot ingetrokken, de andere in het water.[tweet: https://twitter.com/natuuronlanden/status/1139602133895000066 Heel exotisch is het trouwens niet: het dier kwam uit Duitsland. Hij draagt een rode kleurring met de letter Z. Hij komt dus uit het Zwillbrockervenn. Dat ligt net over de grens, bij Groenlo. Daar 'woont' al jaren een kolonie.Het is niet voor het eerst dat een flamingo zich in Drenthe laat zien. De laatste foto die ons bekend is , komt uit Emmen en dateert uit 2010. De dieren leven in Nederland ook op een paar plekken, met name in het Grevelingenmeer en de Waddenzee.