Gewonde bij vechtpartij met tientallen personen bij azc Ter Apel

Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is vanmiddag rond 17.15 uur een vechtpartij geweest. Daarbij waren tientallen personen betrokken.

Eén persoon is met een steekwond naar het ziekenhuis gebracht, meldt RTV Noord . Daarnaast zijn er meerdere personen lichtgewond geraakt. De politie heeft nog niemand aangehouden.

Er waren zeker tien politieauto's en vier ambulances aanwezig bij het asielzoekerscentrum. Ook kwam de traumahelikopter ter plaatse. Volgens een fotograaf ter plaatse droeg zowel de politie als het ambulancepersoneel kogelwerende vesten.

Meer dan honderd wachtenden

De vechtpartij vond plaats buiten de hekken van het aanmeldcentrum. Volgens de politie stonden daar op dat moment meer dan honderd mensen. Binnen die groep begon vervolgens de vechtpartij tussen de tientallen personen.

Of die personen daar buiten het hek stonden omdat ze niet meer binnen konden, kon de politie niet zeggen. Inmiddels is de situatie weer rustig en is de politie weer vertrokken bij het aanmeldcentrum. Wel blijft de politie alert.

Reactie COA

Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is de kans "zeer aanwezig" dat bewoners van de opvanglocaties betrokken waren bij de vechtpartij. "We weten dat nog niet honderd procent zeker. Maar de bewoners hebben vaak contact met de mensen die buiten aan het wachten zijn, maken een praatje met ze of helpen hen."

Bewoners binnen de opvanglocatie hebben geen last gehad van de vechtpartij en het is inmiddels weer rustig voor de hoofdingang van het aanmeldcentrum, aldus de woordvoerster.