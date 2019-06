Wensstichting zoekt Drentse kinderwensen

Volgens ambassadeur Chris Vegter van de Wensstichting komen uit die hoeken van de provincie te weinig wensen binnen die de vrijwillige stichting in vervulling kan laten gaan. "Wellicht is dat te wijten aan de onbekendheid van onze stichting in die delen van Drenthe", zei Vegter vanmiddag in het Radio Drenthe-programma CassataDe roots van de Wensstichting Drenthe liggen in Zuidoost-Drenthe, in Emmen. Ooit begon daar de stichting Zalavolbate met het vervullen van kinderwensen. Uit deze organisatie is vervolgens ook Retropop voortgekomen. "Die stichting is in 2015 Drenthe-breed gegaan, en is destijds de Wensstichting Drenthe geworden. En het was natuurlijk een bekende club in de zuidoosthoek, maar de rest van de provincie moet onze organisatie kennelijk nog ontdekken", vertelt Vegter.Het doel van Wensstichting is en blijft het geven van een ruggensteuntje aan kinderen tot 18 jaar door ze een onvergetelijke dag te geven. "Het gaat dan niet alleen om zieke kinderen, want daar zijn ook allerlei andere organisaties voor actief. We zoeken wensen van kinderen die het op een of andere manier wat moeilijk hebben thuis en wat extra aandacht verdienen. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat er thuis wat problemen zijn, of armoede is, waar dan het vervullen van een kinderwens net even dat steuntje kan zijn, wat nodig is."Het gaat niet om dure, ingewikkelde wensen, zegt Vegter. "Er was bijvoorbeeld een jongetje, dat graag een dag op een autosloperij aan de gang wilde. Zo'n kind waarvan ze op school zeiden, kom jij er maar niet aan, want dan sloop je het waarschijnlijk. Nou, dat jongetje had de dag van zijn leven bij de autosloper. Daar waren ze geweldig blij met hem."Of een dagje het stralende middelpunt zijn, als prinses verkleed worden en opgemaakt, en met een roze Cadillac opgehaald worden voor een dagje uit, en vervolgens nog met een paard op pad, is ook zo'n voorbeeld van een kinderwens die in vervulling ging.De gemiddelde prijs voor het regelen van een wensdag ligt zo rond de 300 euro, aldus Vegter. "Het moet ook iets zijn, wat in eigen land verwezenlijkt kan worden, en makkelijker nog in Drenthe. Dus geen Disneyland Parijs of zo. Bijvoorbeeld een dagje op de manege, waar een meisje dolgraag een paard wil pimpen. Of een ontmoeting met een voetbalheld. Vaak krijgen we ondernemers ook zover dat ze daar voor een zacht prijsje aan meewerken."Volgens Vegter is de stichting uitsluitend gericht op Drentse kinderwensen. "We doen het voor Drenthe door Drenthe. En het wordt financieel ook mogelijk gemaakt door steun vanuit Drenthe, met donaties van weldoeners en bedrijfsleven." De stichting heeft dit jaar vier kinderwensen kunnen vervullen, vorig jaar waren dat er tien. "Maar het zou mooi zijn om per jaar toch zo'n twintig kinderen op deze manier een dagje te laten stralen."Kinderwensen kunnen door ouders, leerkrachten, of kinderen zelf gemeld worden bij de Wensstichting, via haar website . "Als de aanvraag binnengekomen is komen wij langs met een klein comité, voor een huisbezoek. En dan kijken we of de wens vervuld kan worden", besluit ambassadeur Vegter.