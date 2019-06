Vivianne Miedema met twee treffers nieuwe topschutter aller tijden

Vivianne Miedema heeft zaterdagmiddag Manon Melis overtroffen als topschutter aller tijden van de Nederlandse voetbalsters. De 22-jarige spits uit Hoogeveen maakte de openingstreffer en uiteindelijk de 3-1 in de tweede groepswedstrijd van het WK in Frankrijk, tegen Kameroen. Het waren haar 59e en 60e doelpunten in het shirt van Oranje.

Miedema speelde in het Stade du Hainaut van Valenciennes haar 77e interland en was vlak voor rust trefzeker met het hoofd uit een voorzet van Shanise van der Zanden. Ze had zes jaar nodig om Melis te onttronen. Miedema debuteerde op 26 september 2013 als invalster, maar ze kwam toen niet tot scoren, maar een maand later maakte ze in haar tweede interland, tegen Portugal, direct een hattrick.Niet lang na de openingstreffer kwam Kameroen wel direct langszij en was de ruststand 1-1. Na rust kwamen de oranje leeuwinnen weer op voorsprong. Na een prima voorzet en een foutje in de verdediging van Kameroen kwam de bal voor de voeten van Dominique Bloodworth die de bal simpel kon inschieten.Vijf minuten voor het einde van de wedstrijd wist Miedema met een fraaie solo en een prima schot de doelvrouw van Kameroen te verschalken en zo haar 60e doelpunt als international te maken. 3-1 was ook de eindstand van de wedstrijd.