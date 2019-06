Nieuw Balinge blijft op een slof en een oude voetbalschoen 4e klasser

Nieuw Balinge kreeg de eerste kans van de wedstrijd, maar de grootste kans in de beginfase was voor de 5e klasser. Ferdinand Smidt zag zijn doelpoging net geblokt worden. Uit de corner van NWVV scoorde echter Nieuw Balinge. Een messcherpe counter werd door Dennis Tump uitstekend afgerond (0-1).Nieuw Balinge speelde uiterst effectief en tien minuten later schoot Damian Kroezen van twintig meter de 0-2 achter doelman Dennie Meijers. De vele supporters uit Nieuw Weerdinge kregen weer even hoop toen Christiaan Klompmakers een vrije trap prachtig binnen schoot. Lang kon NWVV niet genieten van de 1-2, want amper vier minuten later was de marge weer twee. Tump was attent en schoot van dichtbij de 1-3 binnen.Op slag van rust was het weer Trump die, met zijn derde van de middag, de 1-4 ruststand binnen schoot. Tump speelde op versleten schoenen, maar dat weerhield de spits niet van scoren.De tweede helft was minder aantrekkelijk dan de eerste. Nieuw Balinge controleerde, kreeg een paar kansen, maar gescoord werd er lange tijd niet.Toch kreeg het publiek nog een aantal treffers te zien. Tump bracht met zijn vierde de stand op 1-5. Klompmakers maakte de 2-5, Kroezen de 2-6, waarna Roy Supèr de eindstand op 3-6 bepaalde.