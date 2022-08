Milieuorganisaties willen niet schaven aan stikstofdoel

Eén van de partijen die langsgaat bij Remkes, is Greenpeace. "Wij gaan niks weggeven. Als 'zonder taboes' betekent dat er een afzwakking komt van de kabinetsplannen, dan hebben we weinig te zoeken aan tafel", zegt directeur Andy Palmen tegen Nieuwsuur . "We komen om mee te denken over de transitie, maar we zitten niet aan tafel om water bij de wijn te doen."