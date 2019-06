Veertiende startplaats voor Bendsneyder in Barcelona

MOTORSPORT- Bo Bendsneyder van het Drentse NTS RW Racing GP team heeft in de kwalificatie voor de Moto2 klasse van de Grand Prix van Catalonië de veertiende startplaats veroverd. De race nabij Barcelona is de laatste tussenstop richting de TT Assen. De Fransman Fabio Quartararo was de snelste in de MotoGP klasse.

Bendsneyder was met een negentiende tijd in de vrije trainingen niet snel genoeg om zich direct te plaatsen voor de tweede kwalificatiesessie waarin de pole positie wordt vergeven. Met de snelste tijd in de eerste kwalificatiesessie plaatste de Rotterdammer zich echter op overtuigende manier.De 20-jarige coureur van het raceteam van Roelof Waninge uit Dwingeloo kwam in de strijd voor de pole niet voor. Die eer ging naar de Spanjaard Augusto Fernandez. Bendsneyder was met zijn tijd van 1'44.808 slechts 0.638 langzamer. Dat leverde de Moto2 coureur de veertiende startplaats op. Teamgenoot Steven Odendaal kwam niet verder dan de 27e startplaatsIn de koningsklasse MotoGP is de pole een prooi geworden voor de Franse debutant Fabio Quartararo. De Yamaha-coureur die voor het team van de Nederlandse teammanager Wilco Zeelenberg rijdt, was in de kwalificatie Marc Marquez en Maverick Vinales te snel af. Franco Morbidelli, Valentino Rossi en Andrea Dovizioso vormen de tweede startrij.