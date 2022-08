Klompendans en geslepen zeisen op zonovergoten Dag van de Oogst in Orvelte

Tijden veranderen

Toch mag dat de pret niet drukken. De zon schijnt volop en de bezoekers kijken hun ogen uit. Op het grasveld in het dorp staan de trekkers opgesteld. Het mooie aan de oude trekkers en machines die door het dorp heen staan, is dat het bewaard blijft, meent Geert Huisman van de Oude Trekker En Motoren Vereniging. "Ik kom zelf van de boerderij. Ik weet nog dat er met de zeis gemaaid werd en met de dorskast gedorst werd." Het is allemaal verleden tijd, komt Huisman tot de conclusie. Toch is hij blij dat er wat van overblijft.

Op hetzelfde grasveld staan een zweefmolen die met de hand wordt aangedraaid, een podium voor de dansers en een grote dorsmachine. "Het is om het koren te dorsen", vertelt dorser Derk Schipper. Hij staat samen met een team van jong en oud bij de machine. De rogge wordt van bovenaf in de machine gegooid. De machine scheidt de graan van het stro. Aan de achterkant komen de pakketten stro uit en aan de voorkant komt de graankorrels eruit. Schepper vindt het mooi dat hij dit aan de bezoekers kan laten zien. "De jongens houden het wel in ere."

Liefde voor 'oud spul'

Bezoekers stoppen allemaal bij de grote machine midden in het veld. Wanneer het aanstaat, maakt het een herrie. Dat is juist wat bezoeker Rik Jets zo mooi vindt. "Dat oude spul, daar heb ik wel wat mee. Dat geluid en alles. Het is mooi dat het na al die jaren nog steeds werkt."