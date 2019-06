Veldfinale voor DOS'46 na wervelende helft

Door een tweede plaats in Ereklasse A schaarde DOS'46, dat een zeer wisselend seizoen in de zaal kende, zich bij de laatste vier van de veldcompetitie. Opponent PKC had in de Ereklasse B groepswinst gegrepen.In de eerste helft in Zuid-Holland maakte DOS'46 veel indruk. Aanvallend lukte veel. Zo vermaakte Max Malestein het meegereisde publiek.Via 4-9 liep DOS'46 uit naar 7-14. Na de pauze kwam de uitzege niet meer in gevaar voor de vrouwen en mannen van Pascal Zegwaard. Jelmer Jonker kroonde zich met zes treffers tot topschutter van DOS'46."Voor ons is dit heel veel waard", wil Zegwaard na de stunt kwijt. "Veldkorfbal is misschien wat ondergewaardeerd, maar er wordt meer dan genoeg strijd binnen de lijnen geleverd. We hadden een wisselvallig seizoen in de zaal waarin we onszelf te kort hebben gedaan. Dan is dit heel fijn.""Ook kunnen we ervaring opdoen. Leren play-offs en, nu dus, finales te spelen. Dat nemen we mee naar de zaal. Als het meezit kunnen we weer een stukje geschiedenis schrijven", sluit de goedgemutste trainer/coach van DOS'46 af met een grijns.