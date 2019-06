Showband Assen speelt de sterren van de hemel bij NK Showcorps Championships

Voor Mercurius marchingband Assen is het een thuiswedstrijd. "De zenuwen vallen wel mee. Ik heb er zin in", zei dirigent Simon Visser tijdens het inspelen.Volgens de organisatie is het een uniek evenement. "Dit is de enige wedstrijd in Nederland", vertelt Sjaak Goedvolk die inmiddels al 21 edities heeft georganiseerd. "Ik vind het geweldig dat we dit 21 jaar hebben kunnen volhouden in Assen".Ondertussen is de showband al richting het wedstrijdveld gegaan waar een handjevol juryleden staan. Pratend in een microfoontje geven ze commentaar zodat de band dit later kan terugluisteren. Ze worden niet alleen beoordeeld op hoe het klinkt, maar ook op de bewegingen die ze op het veld maken."Zet, aan!" Roept de dirigent. De band uit Assen begint hun repertoire te spelen: Disney liedjes. Het publiek begint te klappen en na zo'n tien minuten is het alweer voorbij.Na afloop is de dirigent tevreden: "Het ging fantastisch. We hebben prachtig gespeeld en het publiek was enthousiast. Daar speel je voor, dus het was een prachtig moment", aldus Visser.De jury gaat in beraad en er is goed nieuws voor de band uit Assen. Ze mogen door naar de finale. Die wordt om 21.00 uur gespeeld in het Achilles stadion in Assen. De toegang is gratis.