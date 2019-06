Verborgen juweeltje onder de optochten: Schoolfeest Yde - De Punt

We kennen natuurlijk het bloemencorso in Eelde en de Rosenmontag optocht in Bargercompas. Maar er is nog een verborgen juweeltje onder de optochten in Drenthe: die van het Schoolfeest Yde-De Punt. ​Misschien wel het best bewaarde geheim onder de optochten.

De optocht is het hoogtepunt van het 125 jaar oude Schoolfeest: een jaar lang wordt er aan de praalwagens gewerkt.Drie wagens zijn gemaakt voor en ook deels door kinderen, onder meer van OBS de Duinstee. Thema's: sprookjes, griezelen en fantasiewereld. De wagen is gemaakt zoals kinderen hem hebben getekend. De rest van de zeventien praalwagens zijn van volwassenen. De buurten en straten bouwen praalwagens met thema's zoals Familie Flodder, Casino en de Engelse comedy serie Allo allo over een Frans café in de Tweede Wereldoorlog. Ook is er een wagen van de Oude Snik, de kroeg en vroegere dorpsdisco.Hoewel er nog veel voor de kinderen word georganiseerd beperkt het feest zich al lang niet meer tot de school. Het is een flink dorpsfeest geworden. "Iedereen doet mee, inwoners, oud-inwoners, mensen van net buiten het dorp en niet onbelangrijk, ook de import die hier is komen wonen", vertelt Jeroen Wekema van de organisatie trots.Behalve de praalwagens bouwen negen buurten ook straatversiering, is er een circus-op-school feest, een ouderwetse tienkamp en natuurlijk een feesttent met live muziek.