Drama voor FC Emmen-aanwinst Kieftenbeld: Einde seizoen

De vrees was er meteen en blijkt nog geen 24 uur later waarheid geworden. Maikel Kieftenbeld, één van de belangrijkste aanwinsten van FC Emmen, raakte in het openingsduel van het seizoen tegen PSV zwaar geblesseerd aan zijn knie. De middenvelder scheurde, bij een ongelukkig duel met PSV-invaller Savio, zijn voorste kruisband af. Het seizoen voor 'Kieft' is nu al ten einde.

De actie van Kieftenbeld, of eigenlijk van Savio, was in de allerlaatste seconde van de wedstrijd. De Braziliaan, koud in het veld, kwam bij het passeren van een Emmenaar ten val en in die val landde hij op het been van Kieftenbeld. "Die hoorde meteen iets kraken", liet Dick Lukkien kort na afloop van het 4-1 verloren duel al weten. "Het ziet er niet goed uit."