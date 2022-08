Dierenambulance kampt met tekort aan vrijwilligers

Meerdere dierenambulances in Nederland kampen met een vrijwilligerstekort, mogelijk omdat er zoveel betaald werk te vinden is. Trizin Hof, werkzaam bij de stichting D.A.R. Dierenambulance Drenthe / IJsselland, ziet dit tekort ook. "Maar dit is een essentieel beroep", reageert hij.

Volgens Hof veroorzaken de vrijwilligerstekorten dat sommige dierenambulances in de knel komen bij het uitrijden voor meldingen. "Dan komt er een melding, maar is er niemand beschikbaar om het op te pakken. Dat is absoluut niet wat we willen, je wil er niet aan denken dat we nee moeten verkopen." Dit is bijvoorbeeld in de nachtelijke uren een enorm probleem, want dan gaat het "altijd om spoedmeldingen".