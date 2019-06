Ribbelblokjes helpen niet tegen gevaarlijk inhalen

Ribbels in de weg die je waarschuwen als je per ongeluk over de middenstreep rijdt. Sinds 2014 loopt er een proef op de N34 bij Zuidlaren om te kijken of daardoor het aantal inhalers daalt op plekken waar dat niet mag. Maar dat blijkt niet te werken.

De provincie Drenthe plaatste camera's op twee stukken van de N34 waar je niet mag inhalen. Tussen Zuidlaren en De Punt, waar de ribbels in de groene middenstreep zitten, en tussen Borger en Odoorn zonder de ribbels. Uitkomst: geen verschil."Mensen die besloten hebben om op een stuk in te halen waar dat niet mag, laten zich niet door de ribbelblokjes weerhouden", constateert verkeersdeskundige Foppe Koen van de provincie.Toch gaat de provincie ribbels in het midden op meer plekken aanbrengen, zegt Koen. "We weten niet hoeveel mensen er wakker worden geschud als ze even niet opletten en per ongeluk op de verkeerde weghelft terechtkomen. Maar elk ongeluk dat we hiermee kunnen voorkomen is er één. Bovendien is het een zeer goedkope verkeersveiligheidsmaatregel."De ribbelblokjes worden namelijk aangebracht tijdens andere geplande wegwerkzaamheden.Op de hele N34, de Frieslandroute en de weg tussen Emmen en Ter Apel komen de blokjes in het midden. Maar alleen op plekken waar je niet mag inhalen."De ribbels kunnen gevaarlijk zijn voor motorrijders. We hebben met de Motor Rijders Actiegroep (MAG) afgesproken het alleen daar te doen waar ook motorrijders niks te zoeken hebben: op de doorgetrokken streep."De ribbelblokjes zitten al overal aan de bermkanten op de hele N34, de Frieslandroute en de weg Emmen-Ter Apel. Ook om je te waarschuwen als je in de berm dreigt te raken.