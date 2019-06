Tennissers Suthwalda naar finale om landskampioenschap

De tennissers van Suthwalda uit Zuidwolde mogen zondag spelen om de landstitel in de Eredivisie. In de halve finales van de play-offs werd Spijkenisse verslagen. Bij een tussenstand van 3-1 na vier partijen, was één setzege in het eerste dubbelspel genoeg voor plaatsing.

Suthwalda had zich als promovendus met een derde plaats in de reguliere competitie geplaatst voor de play-offs en werd daarin gekoppeld aan de nummer twee Spijkenisse.Mattheo Knoop bracht Suthwalda op voorsprong door in twee sets (6-0,6-0) te winnen van Boy Vergeer. In de tweede partij kwam Spijkenisse weer op gelijke hoogte doordat Thorsten Sollie wist te winnen van Jarno Jans (4-6,2-6).Vervolgens was het Tim van Terheijden die in de partij tegen Matthew Pierot (6-1,6-4) opnieuw een voorsprong veroverde en het was Boy Westerhof die in een pittige partij tegen Jannick Lupescu de stand op 3-1 (6-3,7-6) bracht.Met deze tussenstand kon Spijkenisse in twee partijen dubbelspel nog wel gelijk komen, maar dan mocht die ploeg geen setzege prijsgeven. Van Terheijden en Westerhof trokken de eerste set echter naar zich toe en verzekerden daarmee de finaleplaats voor Suthwalda.De finale wordt zondag gespeeld en tegenstander is Lewabo uit het Gelderse Beneden-Leeuwen. De ploeg die de reguliere competitie wist te winnen, won vandaag met ruime cijfers (4-0) van de nummer vier Nieuwerkerk.