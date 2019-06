LTC promoveert naar 2e klasse

"Eigenlijk hadden we direct kampioen moeten worden, maar door een onnodig geljikspel op de laatste speeldag tegen Be Quick haalden we het niet. Maar deze ploeg heeft veerkracht getoond en het is een écht team gebleken. Vandaag hebben we ook verdiend gewonnen", aldus Poortman.De trainer van LTC neemt afscheid met een prijs, het doel dat hij ook had toen hij tekende bij de club uit Assen twee jaar geleden. In het eerste seizoen miste Poortman met de groenhemden promotie op een haar. In de finale van de nacompetitie tegen The Knickerbockers kreeg LTC kansen genoeg, maar wonnen de Groninger studenten.LTC kende een droomstart vanmiddag op het veld van Glimmen, waar na Peize - Veendam 1894 al een tweede finalewedstrijd in de nacompetitie werd gespeeld. Mark Heerings schoot de Assenaren na amper een minuut spelen naar 1-0. Via Stefan Kuntz, Richard Mulder en Per Kirchhof kregen de Assenaren daarna kansen op 2-0, maar die kwam er niet.Be Quick 1887 werd sterker en was in het tweede gedeelte van de eerste helft dichtbij de 1-1. Sterker nog, de 1-1 viel (eigen goal Rick Mast) maar werd afgekeurd wegens buitenspel. Maar er kwamen meer kansen voor de club uit Haren. Een schot van spits Tijmen Mennink belandde op de paal en Gino Fokkens zag zijn inzet knap gekeerd worden door LTC-doelman Jelle van der Veen. LTC hield dus stand tot de rust, maar moest het in de tweede helft wel stellen zonder aanvoerder Raphael Tuankotta die uitviel met een liesblessure.Iedereen in Glimmen die een storm verwachtte van Be Quick na rust kwam bedrogen uit. LTC bleef simpel overeind en doelman Van der Veen kreeg nauwelijks iets te doen. Toen Heerings een mislukte voorzet heerlijk in de kruising zag vliegen was de buit binnen voor de groenhemden. Het slotakkoord kwam van Richard Mulder die tien minuten voor tijd met zijn linkerbeen de 3-0 binnen schoot.