Recordhouder Miedema: 'Blij dat ik dit aan het team kan geven'

"Iedereen had het erover, topscorer aller tijden. En je weet dat het gaat komen want ik ben nog heel jong. Ik ben blij dat-ie er vandaag is, dan is die weg en mogen we het mooi uit gaan breiden."De status van topscorer zal nog wel even blijven. De eerstvolgende nog actieve international op de ranglijst is Lieke Martens, met 42 doelpunten.Ondanks het persoonlijke feestje om het record, was Miedema nog niet tevreden over de wedstrijd van de Oranjeleeuwinnen."Ik ben gewoon blij dat we gewonnen hebben maar het is nog steeds niet goed genoeg", keek Miedema terug op de wedstrijd tegen Kameroen. "Maar je wint wel gewoon met 3-1. Je hebt wel weer drie punten, je staat op zes punten na twee wedstrijden, dus we mogen ook wel een beetje blij zijn met vandaag.""We moeten het onszelf niet moeilijk maken. We weten dat het de volgende keer weer beter moet", zei Miedema na de moeizame zege op het Afrikaanse land. "Je bent in ieder geval door, die spanning valt er af."Nederland plaatste zich met de overwinning voor de achtste finales van het WK in Frankrijk. Maar eerst volgt nog het laatste groepsduel met Canada. Dat plaatste zich gisteravond ook voor de volgende ronde door met 2-0 van Nieuw-Zeeland te winnen.