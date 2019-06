Ondernemen in Drenthe: De Luie Tuinman

“Mensen denken bij tuinieren altijd aan ontzettend veel werk: planten watergeven, verzorgen, dit, dat, zus zo. Wij willen juist proberen om met zo min mogelijk inspanning een mooie tuin te maken.”“Wij zijn geen keukenhof, maar we doen het op z’n Drents”, grapt Nauta. “We hebben hier bezoekerstuinen. Op een hectare hebben we hier allerlei tuinen aangelegd en ons doel is eigenlijk om mensen te laten zien hoe je met eenvoudige middelen mooie tuinen aan kunt leggen.” Achter hun woonhuis in Gijsselte is een route van zo’n kilometer te bewandelen door Nauta’s tuincomplex. Onderhoudsvriendelijke tuinen, speciaal voor de Drentse zandgronden.Nauta en zijn vrouw zaten altijd al in het groen. Ze hadden een aantal bloemenzaken. Toch lagen hun harten meer bij de tuin. Op de grond achter hun boerderij in Gijsselte plantte Nauta ruim 35 jaar geleden een aantal bomen en begon met de aanleg van verschillende tuinen. “Dan ontdek je de voor- en nadelen van de zandgrond. Dan moet je daar toch een keer op inspelen. Dan ga je andere planten kiezen en die doen het dan goed en dan ga je daar mee verder. Het heet ervaring denk ik.”Veel planten die in de tuinen staan zijn ook te koop bij de Luie Tuinman, om het mensen makkelijk te maken. Ook zit er op het complex een kleine horecagelegenheid, waar mensen hun tuinideeën kunnen overdenken. Volgens Nauta is een onderhoudsvriendelijke tuin wel degelijk mogelijk als je het goed doet. “De rest van juli heb je niets meer te doen. Ja, kijken naar je tuin”, lacht de luie tuinman.Bekijk hier de hele uitzending: https://www.youtube.com/watch?v=_gRq8npwN_c