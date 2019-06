Marc Marquez met grote voorsprong richting Dutch TT Assen

De MotoGP wedstrijd op het Spaanse circuit van Catalunya nabij Barcelona was de laatste stop voordat het motorsportcircus neerdaalt in Assen voor de TT. De Fransman Fabio Quartararo mocht vanaf pole vertrekken, maar het was de Italiaanse Ducati-coureur Andrea Dovizioso die vanaf de tweede startrij de kopstart pakte.In de derde ronde van de wedstrijd nam kampioenschapsleider Marc Marquez de leiding van Dovizioso over. Zijn teamgenoot en meervoudig wereldkampioen Jorge Lorenzo probeerde naar de vierde plaats te komen, maar remde zichzelf onderuit. Bij zijn crash nam hij Dovizioso en de Yamaha-coureurs Maverick Viñales en Valentino Rossi mee. Alle vier coureurs konden hun wedstrijd niet vervolgen.Marquez reed vervolgens onbedreigd naar de overwinning en hield Fabio Quartararo en Danilo Petrucci op grote achterstand. Door een groot aantal uitvallers haalden slechts dertien coureurs de eindstreep.Voor het kampioenschap heeft Marquez zeer goede zaken gedaan. De Repsol-Honda coureur heeft een voorsprong van 37 op Andrea Dovizioso. Suzuki-coureur Alex Rins staat derde met 39 punten achterstand.In de middelklasse Moto2 ging de zege eveneens naar een Marquez. Alex, de jongere broer van MotoGP-coureur Marc, was oppermachtig en wist de Zwitser Tom Luthi en de Spanjaard Jorge Navarro achter zich te houden. De coureurs van het Drentse NTS RW Racing GP Team van teambaas Roelof Waninge uit Dwingeloo wisten geen punten te scoren. Bo Bendsneyder eindigde als achttiende en Steven Odendaal als 22e.In de kleinste klasse, de Moto3, was er eveneens Spaans succes met Marcos Ramirez als winnaar. Hij hield zijn landgenoot Aron Canet en de Italiaan Celestino Vietti in een knotsgekke race achter zich. Canet blijft leider in de tussenstand van het kampioenschap.De TT van Assen staat traditioneel gepland in het laatste weekend van juni. Vrijdag 28 juni staan de eerste vrije trainingen op het programma, zaterdag zijn de kwalificaties en zondag de races.