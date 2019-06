Raceteam Waninge zonder punten terug uit Spanje

Bendsneyder vertrok in de race op Circuit de Catalunya nabij Barcelona vanaf de veertiende plaats, maar viel in de eerste ronde al terug naar de twintigste plek. Hij wist in het vervolg van de race slechts twee posities op te schuiven. Odendaal kende een betere start vanaf de 27e plaats, maar zakte gaandeweg de race terug.De Spanjaard Alex Márquez, de jongere broer van vijfvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Márquez, won voor de derde keer op rij. Hij finishte een kleine 2 seconden voor de Zwitser Thomas Lüthi. Landgenoot Jorge Navarro reed naar de derde plaats. Márquez leidt na zeven races het kampioenschap.De 20-jarige Rotterdammer was vooral teleurgesteld over zijn race en hoopte met een beter gevoel richting de TT van Assen te komen. ''Ik baal enorm van de achttiende plaats. Het is heel raar, want ik reed met dezelfde afstelling van de motor die zaterdag zo goed werkte in de kwalificaties, maar ik had in de race de grootste moeite de motor overeind te houden bij het uitkomen van de bochten'', vertelde hij tegenover het ANP.Ook teammanager Jarno Janssen was niet tevreden, maar gooit de handdoek niet in de ring. ''We waren liever met een beter resultaat naar onze thuiswedstrijd in Assen vertrokken, maar ik heb er vertrouwen in dat we daar wel kunnen laten zien wat we als team in onze mars hebben.''