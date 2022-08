Temperatuur schiet omhoog in Drenthe: 'Kans op hittegolf erg groot'

Het wordt heet deze week. Erg heet. De kans is zelfs groot dat Drenthe met een hittegolf te maken krijgt.

Voor een hittegolf moet het minimaal vijf dagen achter elkaar minstens 25 graden zijn, waarvan drie met 30 graden of meer. "Deze week krijgen we heel mooie temperaturen. De zomer is echt volop bezig", zegt RTV Drenthe-weerman Gert Voerman. "Morgen zien we de zon al vaker dan vandaag. De temperatuur komt dan in het noordwesten van Drenthe uit op zo'n 25 graden en in het zuidoosten op 26 of 27 graden."

Hogedrukgebied bij Ierland

In de dagen daarna loopt het kwik alleen maar verder op. "Dat heeft alles te maken met een hogedrukgebied bij Ierland en dat versterkt zich alleen maar de komende dagen. De noordoostelijke wind zorgt voor steeds warmere lucht", legt Voerman uit.

"Op woensdag wordt het 28 of 29 graden en op donderdag wordt het op veel plaatsen tropisch warm met 30 graden. Vrijdag komen we uit op een temperatuur van 30 tot 32 graden. De kans lijkt heel groot dat het zaterdag ook 30 graden wordt en dan kunnen we van een hittegolf spreken."

Warmte houdt aan

De laatste landelijke hittegolf was in 2020. Die duurde van 5 tot en met 17 augustus. Ook na zaterdag houdt de warmte volgens Voerman aan. "De onzekerheid wordt dan wat groter, maar het lijkt erop dat het zondag en maandag ook heel warm blijft. We gaan echt een hele periode krijgen met hoogzomers weer."

Droogte

Vorige week werd bekend dat Nederland te maken heeft met een officieel watertekort door droogte. Toch valt het in Drenthe nog relatief mee, zeiden waterschappen toen. Deels komt dat door geluk, omdat het in Drenthe meer heeft geregend dan in andere delen van het land. Waterschap Drents-Overijsselse Delta ziet overigens wel dat dijken steeds droger en geler worden en dat de grondwaterstanden dalen.