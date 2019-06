VKW mist historische promotie tegen Moerse Boys

VKW in herkansing tegen Leonidas

De formatie van trainer Bas Nibbelke krijgt nog wel een herkansing om geschiedenis te schrijven, donderdagavond tegen Leonidas uit Rotterdam dat die andere finale verloor van JOS WatergraafsmeerIn een meer spannende dan goede eerste helft kreeg Moerse Boys de eerste grote kans van de wedstrijd, maar doelman Martijn Mulder bracht redding op een schot van Daan van den Broek. Ook Pim Goossens (schot over) en Rik Mol (poging werd van de doellijn gehaald door Robin Gerding) zorgden voor Zunderts gevaar. Daar stelde VKW, dat moeizaam speelde, maar twee mogelijkheden tegenover. Anjo Willems en Jonas Nijland misten het doel van de Brabanders.In de tweede helft ging het kaarsje bij VKW langzaam maar zeker uit. De Börkers hadden de wedstrijd tegen Fortuna Wormerveer van donderdagavond duidelijk nog in de benen en dat brak de ploeg van trainer Bas Nibbelke op. Via Cas van den Broek was Moerse Boys in de 53e minuut al dichtbij de openingsgoal (maar bracht de lat nog redding voor VKW), maar twee minuten later was het toch raak. Een vrije bal van Pim Goossens vloog er ineens in. Martijn Mulder kon er, met veel spelers vlak voor zich, niets meer aan doen.Nibbelke probeerde het tij nog te keren en bracht met Frits Nijstad en Tim Baardink twee verse krachten binnen de lijnen (voor Frits Vermeulen en Ynse Oosterhof). Nijstad had zich tien minuten voor tijd tot supersub kunnen bombarderen, maar zijn inzet smoorde in een aantal Moerse Boys-benen. De formatie uit Zundert kwam verder niet meer in de problemen en had kort voor tijd de stand nog naar 0-2 kunnen en misschien wel moeten tillen, maar de paal voorkwam dat.Maar het feest van Moerse Boys en de ongeveer 500 uitzinnige supporters werd er niet minder om. De club uit Zundert bereikte de grootste prestatie ooit in haar 75-jarige bestaan.