Drentse vaders verwend met 'dreuge worst'

Drie Drentse mannen vielen met hun neus in de dreuge worst en werden vandaag verrast. De 91-jarige vader van Annelies Groenewold-Spaan uit Nieuw-Weerdinge was een van de gelukkigen. De worstenactie kwam Annelies ook goed uit: "Een heel leuk idee. We wisten niet wat we (o)pa moesten geven. Mijn lieve en leuke vader verdient wel een paar droge worsten.""Nou, dat komt goed uit", glunderde haar vader. "Daar ben ik wel content mee."Ook de familie Hessels uit Lhee had vader genomineerd voor een versnapering: "Onze drie musketiers hebben een heel lieve vader, die zeker iets lekkers verdient op deze dag", luidde de boodschap. De worst viel in de smaak bij de veehouder: "Kiek an, dat komt altijd wel op; lekker!"Tot slot bracht RTV Drenthe een bezoek aan de familie Boes in Assen, dankzij een aanvraag van dochter Simone. "Wat leuk, dit maak je natuurlijk niet iedere dag mee", reageerde haar vader, die meteen het hele gezin blij maakte en een mesje pakte. "Zullen we hem gelijk maar even aansnijden om een stukje te proeven?"