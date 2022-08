'Stoere vent' Jafar is de nieuwe leeuw in Wildlands

Wildlands heeft weer een mannetjesleeuw. Jafar, afkomstig uit een wildpark in Frankrijk, is donderdagavond aangekomen in de Emmer dierentuin.

De nieuwe leeuw is voorlopig nog niet zichtbaar voor het publiek. "Dat kan heel snel gaan, maar ook nog wel een paar weken duren. Het introductieproces bij leeuwen is ingewikkeld", laat dierverzorger Zoë Slaat weten. "Een ontmoeting kan ook echt fout gaan."

Jafar probeert volgens streekomroep ZO34! al contact te maken met zijn soortgenoten, maar de leeuwinnen tonen tot nu toe niet veel belangstelling. "Hij is de vrouwtjes echt aan het roepen. We hadden verwacht dat de dames iets meer interesse zouden hebben, maar we hopen dat ze de komende tijd toch even komen spieken", zegt Slaat.

Volgens de dierverzorger beschikt Jafar over 'een heel mooie brul'. "Er komt weer een beetje leven in de brouwerij. En hij oogt niet bang, wat een goed teken is. Het moet wel een stoere vent zijn voor onze dames."

