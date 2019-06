Meppel geniet van het Grachtenfestival

De organisatie van het evenement is positief over de opkomst. "We gaan zeker de 45.000 bezoekers aantikken over drie dagen", vertelt Arnold Schuurman.Op de laatste dag van het evenement was een viswedstrijd voor basisschoolleerlingen. Samen met hun vader komen meerdere kinderen op het evenement af. Melinda Eijkelboom heeft na ongeveer één uur al negen vissen gevangen."Ik heb het vissen van mijn vader geleerd", zegt ze. "Later wil ik mijn vader opvolgen." "Dat gaat wel lukken", reageert haar vader.Na twee uur zit de viswedstrijd erop. Op het laatste moment komt er nog een deelnemer die een flinke vis aan de haak heeft geslagen. "Het is spannend, want iemand heeft nu nog een vis van achttien centimeter gevangen. Dat verandert weer heel wat in de stand", vertelt iemand van de organisatie.Ook zijn op de laatste dag zwemwedstrijden, kunnen mensen op drie marineschepen kijken en is er muziek.Erwin Meppelink is gezagvoerder van marineschip de Argus. "We hopen mensen te motiveren om toch naar de marine te gaan", vertelt de gezagvoerder. "Ik kom uit Meppel en daarom komen er veel vrienden en familie langs. Nu krijgen ze een goed beeld van wat ik doe. De reacties zijn positief."Na ampel beraad komt de jury van de viswedstrijd terug. Met samengeknepen billen staan Melinda en haar vader te luisteren naar de uitslag. "En de eerste prijs gaat naar Melinda!", zegt de wedstrijdleider.De blije Melinda Eijkelboom haalt vol smart haar prijs op. "Ik vind het een hele eer en vind het super leuk!", vertelt ze. Volgend jaar gaat ze weer meedoen om haar titel te verdedigen.En ook de organisatie kijkt al naar volgend jaar. "We gaan binnenkort weer beginnen met de voorbereidingen van de 16e editie", vertelt Schuurman.