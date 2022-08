Drie mannen opgepakt voor rijden onder invloed van drugs

Drie mannen van 21, 24 en 36 jaar zijn afgelopen weekend door de politie in Emmen opgepakt omdat zij onder meer achter het stuur zijn gekropen onder invloed van drugs.

De eerste bestuurder werd zaterdagavond opgepakt op de Noorderdiep in 2e Exloërmond. Een 36-jarige motorrijder uit Musselkanaal bleek rond te rijden met te veel alcohol in zijn bloed en onder invloed van drugs. Hij kreeg een rijverbod van 24 uur opgelegd.

Een halfuurtje later werd ook een 24-jarige man uit Hengelo op het Westeind in Emmen aangehouden. Volgens de politie was de auto waarin hij reed eerder die dag al gezien op de N34 met hoge snelheid en gevaarlijk rijgedrag. Ook hij bleek invloed te zijn van drugs en kreeg een rijverbod van 24 uur.