VKW in herkansing tegen Leonidas

VKW loopt historische promotie (voorlopig) mis

Na negentig minuten was de stand 1-1 en dus moest er verlengd worden. In de eerste vijftien minuten gebeurde er van alles en vooral in het nadeel van Leonidas, dat twee keer rood kreeg en ook nog eens een penalty tegen. Tsankov en Ramos moesten het veld verlaten. Met negen tegen elf konden de Rotterdammers, die in de reguliere speeltijd (bij de stand van 1-1) zelf een strafschip misten, het tij niet meer keren. Sterker nog, Jos Watergraafsmeer schoot kort voor tijd alle hoop aan flarden.Waar en op welk tijdstip de extra finale wordt gespeeld en op welke manier RTV Drenthe daar aandacht aan gaat besteden is nog niet bekend.Leonidas speelde nog niet zo heel lang geleden nog op het hoogste amateurniveau, dat toen nog de Topklasse heette. In 2014/2015 en 2015/2016 volgden twee degradaties. In 2016/2017 volgde het kampioenschap en keerde Leonidas terug in de hoofdklasse.VKW verloor vanmiddag met 1-0 van Moerse Boys vanmiddag. De mannen van trainer Bas Nibbelke hadden te weinig inhoud en verloren het duel terecht.