Hoe Ids (23) van een veelbelovende profvoetballer een profpadeller werd

Waar een voetbalcarrière lonkt voor Ids Hannema uit Norg, gooit hij in de coronatijd alles om. Hij besluit om zich vol te storten op padel. De relatief nieuwe sport is nog steeds met een opmars bezig in Nederland en daar wil de 23-jarige profpadeller maar al te graag een pionier in zijn.

Met zijn scooter rijdt Hannema het terrein op van de Hertenkamp in Assen. De thuisbasis van tennisvereniging Future Padel en Tennis. De vereniging huurt hem in om padelles te geven aan leden. "Het zijn vooral mensen die het eens willen proberen, het zijn een soort zomercursussen", vertelt Hannema. "Padel is combinatie van veel sporten. Je gebruikt de wanden zoals met squash. Je speelt het met een zachtere tennisbal op een klein tennisveld. En het racket is een groot ping-pong-bedje."

Een voetbalbeurs in Amerika

De voetbalcarrière van de 23-jarige leek veelbelovend. Na de jeugdopleiding van FC Groningen kwam hij uiteindelijk terecht bij Achilles. "En na een aantal seizoenen daar ben ik naar Amerika gegaan. Daar ben ik sporten en studeren gaan combineren. Maar toen kwam corona en werd de competitie stilgelegd. Toen heb ik besloten om terug te gaan naar Nederland."

Uiteindelijk maakt Hannema de opleiding in Amerika wel af, maar het besluit om zich te gaan focussen op padel was toen al genomen. "Het leven naast voetbal sprak mij gewoon niet aan. De mensen die ik leerde kennen, daar had ik gewoon nooit een klik mee", legt hij uit. "Na de opleiding in Amerika ben ik in één keer doorgegaan naar Malaga in Spanje. Daar heb ik echt padel leren spelen."

Trainen in Spanje

En dat hij in Spanje terecht is gekomen, is geen toeval. De sport is bedacht in Spanje en daar lopen ze erg voor op Nederland. "Qua coaches zijn er in Nederland niet veel die mij naar een hoger niveau kunnen brengen. Ik heb daarom drie maanden daar gewoond en elke dag getraind. Nu ben ik aan het sparen om er volgend jaar weer heen te gaan", vertelt Hannema.

En dat sparen doet hij door andere mensen les te geven in padel. "Ik wil graag de kennis die ik heb opgedaan in Spanje, overbrengen naar mensen hier in Nederland." En naast de lessen, traint hij zelf ook elke dag. En dat werpt zijn vruchten af. Sinds kort staat Hanneman in de top 100 van de beste padellers in Nederland. "Door toernooien te spelen kom je hoger in de ranking. Nu heb ik genoeg punten verzameld om in de top 100 te staan."

Grote ambities