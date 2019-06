Laatste Onze Club met drie finales in de nacompetitie

De uitzending van Onze Club met drie nacompetitiefinales

VKW speelde op het veld van VOP (Voor Ons Plezier) in Amersfoort tegen Moerse Boys, de nummer 2 uit de 1e klasse B.Ook volgden we de verrichtingen van LTC uit Assen. De club die in de laatste vier seizoenen twee keer degradeerde kon gistermiddag terugkeren naar de 2e klasse bij winst op Be Quick 1887 op het veld van vv Glimmen.NWVV en Nieuw Balinge vochten voor een plek in de vierde klasse van het zaterdagvoetbal. Het werd een doelpuntrijke finale op het veld van vv Dalen en de man of the match deed het op afgetrapte kicksen... of waren het wonderschoenen?