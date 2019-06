Floor Weerink grijpt tweede plaats in Wielerweekend Roden

"Dit is heel mooi. Ik had het niet meer verwacht", zegt Weerink. Het wielerweekend in Roden bestaat uit drie wedstrijden: een criterium, ploegentijdrit en de Acht van Noordenveld-klassieker. In de afsluitende wedstrijd zag Weerink de achterstand op de kopgroep oplopen tot zo'n twee minuten. "Maar ik kon terugkomen omdat ze voorin een beetje aan het pokeren gingen richting de finish."Het Wielerweekend in Roden vormt de start van de clubcompetitie. Dankzij haar tweede plek in het eindklassement mag Weerink in de volgende wedstrijd van deze competitie van start in de trui voor beste jongere.