Suthwalda geen landskampioen na 5-1 nederlaag

Lewabo eindigde dit seizoen als eerste in de eredivisie. Suthwalda werd derde, nadat de Drentse club vorig seizoen promoveerde vanuit de hoofdklasse. "Dit is al een hele prestatie", aldus Suthwalda-voorzitter Anneke Sleyster voorafgaand aan de confrontatie met Lewabo. "Dat we in de finale staan is min of meer de afterparty van een prachtig seizoen."De jongelingen Jarno Jans (18) en Mattheo Knoop (21) speelden als eerste hun enkelpartijen. Jans verloor twee keer met 6-4, ondanks een sterk begin waarin hij 3-0 voor kwam. Knoop verloor met 6-2 en 6-1.Boy Westerhof trok in zijn partij tegen Jesper de Jong uiteindelijk met twee keer 6-4 aan het langste eind, waardoor de spanning weer terug was. Tim van Terheijden won de eerste set met 6-3, om daarna te verliezen met 6-1 en 6-0.Bij de dubbels ging het lang gelijk op. Erik Dallinga en Floris Kilian namen het op tegen Jesper de Jong en Sander Gillé. Tim van Terheijden en Boy Westerhof namen het op tegen Thiemo de Bakker en Justin Eleveld.Uiteindelijk moesten beide koppels uit Drenthe buigen. Kilian en Dallinga gingen met 6-4 en 6-4 onderuit. Van Terheijden en Westerhof wonnen één set met 5-7, maar verloren er twee.