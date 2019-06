Drenthe Toen #38: Het spoor rond Assen, The Dutch Touch en het verzet van Johannes en Marinus Post

Jaren en jaren is er gesteggeld over een treinverbinding door Drenthe. Over de oorsprong ervan en allerlei soorten spoorrails in en om Assen schreef Kitty Janssen het 'Asser spoorboekje'. Amateurhistoricus Henk Luning neemt de tortelduif onder de loep en in deze aflevering van Drenthe Toen besteden we ook aandacht aan The Dutch Touch, een boek over wat Amerikanen met Nederlandse wortels allemaal tot stand brachten. Verder bezochten we Onderduikersmuseum De Duikelaar in Nieuwlande, waar een nieuwe tentoonstelling is over Johannes en zijn broer Marinus Post.

Het spoor in Assen en omstreken; daarover schreef Kitty Jansen in haar boek het 'Asser spoorboekje'.In Old Neis aandacht voor bijzondere advertenties uit de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 15 juni 1923.Uit ons RONO-archief halen we vandaag een item van Geesje Been uit 1968 over het maken van 'kruusdoornjam'.Met directeur Hendrik Hachmer van het Veenkoloniaal Museum bezoekt verslaggever Lydia Tuijman een bijzonder café.De duif is van oudsher een teken van vrede of van goed nieuws. Henk Luning vertelt erover.Het onwaarschijnlijke en grotendeels onbekende succesverhaal van Nederland in Amerika wordt verteld in het boek The Dutch Touch van Willem Meiners.Verslaggever Lydia Tuijnman bezoeker de nieuwe tentoonstelling over Johannes en zijn broer Marinus Post in Onderduikersmuseum De Duikelaar in Nieuwlande.Kitty Janssen -Hendrik Hachmer -Henk Luning -Willem Meiners -Hanneke Rozema -Sophie TimmerDe Drenthe Sportcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.Genoten van Drenthe Toen? Abonneer je ook op onze Sportcast over de FC Emmen en de Drentse amateursport, of op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Wil je weten hoe het leven in een gevangenis eruitziet? Luister dan Binnen de Muren , een podcast vanuit gevangenis Esserheem in Veenhuizen.