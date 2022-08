Hogere energierekening verwacht in najaar en winter: 'Stijging van 5000 euro per jaar'

Het lijkt misschien nog ver weg, maar in het najaar en in de winter kunnen veel mensen een nog hogere energierekening verwachten. Door krapte op de energiemarkt is er namelijk sprake van een prijsstijging van gas en elektriciteit. Hoewel dit al meerdere jaren speelt, en prijzen nu ook door het dak schieten, is niet iedereen bewust van de hoge kosten.

"We hebben eigenlijk sinds de zomer van 2021 een enorme krapte op de gasmarkt", vertelt Erik Spriensma, energieadviseur van 'Het Snoer Om'. Spriensma is onder meer adviseur voor de zakelijke markt. Hij helpt bedrijven bij de inkoop van gas en elektriciteit.

Oorzaken krapte

Zo is het besluit genomen om op termijn te stoppen met de gaswinning uit het Groningerveld, en is min of meer afscheid genomen van kolen- en kerncentrales. Tegelijkertijd zijn we meer gas gaan gebruiken, aldus Spriensma.

Bovenop de krapte speelt volgens de adviseur de oorlog in Oekraïne een belangrijke rol en draait Rusland de gaskraan steeds verder dicht. En daar blijft het volgens hem niet bij.

"Europa wil van het Russische gas af en dat betekent dat wij de aankomende jaren toegroeien naar een heel ander energiesysteem", concludeert Spriensma. Volgens hem wordt Europa afhankelijk van vloeibaar 'Liquefied Natural Gas' (LNG-gas), wat met name wordt aangevoerd per schip en duurder is. "Dat betekent dus dat er aan de aanbodzijde heel veel verandert en dat gaan we merken de komende jaren."

'Van 2000 naar 5000 euro per jaar'

"De energieblokken die tot 2026 worden ingekocht zijn enorm in prijs gestegen, terwijl er in de tien jaar hiervoor sprake was van een lage energieprijs", gaat Spriensma verder. En juist de hoge prijs gaat de consument voelen in de portemonnee. "Als je kijkt naar de groothandelprijzen, dan liggen die tien keer zo hoog. Voor een consument betekent dat bij een modelcontract van circa 2000 euro per jaar dat die prijs zal stijgen naar 5000 euro, misschien wel 7000 euro."

Volgens de adviseur heeft dit gevolgen voor de maandelijkse voorschotten. "Die kunnen gaan stijgen van 200, 250 euro tot 500 euro per maand extra." Echter is dit afhankelijk van het verbruik van de klant.

Energiecontracten worden in hoofdlijnen variabel afgesloten volgens Spriensma. "Grote leveranciers zoals Vattenfall, Essent en Engie bieden al jaren geen vaste prijzen meer aan."

Volgens de adviseur is energie nooit een spannend vraagstuk geweest. "Het is voor ons vanzelfsprekend, we hebben het gewoon, maar het is wel een eerste levensbehoefte als je kijkt hoe afhankelijk wij ervan zijn geworden", analyseert Spriensma. "Toen het in Oekraïne misging, ging iedereen ervan uit dat de prijs weer omlaag zou gaan, maar dat is helaas niet het geval."