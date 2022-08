Oud-wethouder Henk Scheltens (82) overleden

Oud-politicus Henk Scheltens uit Schoonebeek is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij was in de jaren tachtig twee jaar wethouder in de voormalige gemeente Schoonebeek. Ook was hij actief in de gemeenteraad van Emmen.

Scheltens werd namens Gemeentebelangen wethouder in Schoonebeek omdat zijn voorganger kwam te overlijden. Zodoende maakte hij de laatste twee jaar van de coalitie vol. Later was Scheltens namens de VVD actief in de gemeenteraad van Schoonebeek en Emmen. In laatstgenoemde gemeente werkte hij tot 2006.

Ook was Scheltens vele jaren actief in het bestuur van voetbalvereniging Sportclub Oranje in het dorp. Hij was al lid van de club sinds de oprichting in 1958. Bij SVV'04, zoals de club door de fusie in 2004 heet, hing afgelopen weekend de vlag op het sportpark halfstok. Daarnaast zal bij de volgende thuiswedstrijd van het eerste elftal een minuut stilte worden gehouden en wordt er met rouwbanden gespeeld.