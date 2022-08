'Mishandeling Coevorden waarschijnlijk een ongeluk'

Ging het om een mishandeling aan de Tuinstraat in Coevorden, of was er toch sprake van een ongeluk? De politie vermoedt op basis van meerdere getuigen dat het hoogstwaarschijnlijk om dat laatste gaat.

In de nacht van 30 op 31 juli deed de politie melding van een mishandeling van een 32-jarige man uit Coevorden. Het slachtoffer zou in de Tuinstraat in elkaar zijn geslagen door een groep van zeven tot tien mensen. De opgelopen verwondingen waren volgens de politie 'ernstig'.

Ongelukkig ten val

De politie heeft inmiddels meerdere getuigen gehoord. "Uit die verklaringen blijkt dat er waarschijnlijk geen sprake is geweest van een mishandeling. Het lijkt er eerder op dat het slachtoffer ongelukkig ten val is gekomen", laat een woordvoerder weten. "En daarbij dus gewond is geraakt." Definitief uitsluitsel is er nog niet, want het onderzoek loopt nog.

