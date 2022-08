Bewoners Lieving zitten niet te wachten op begeleid wonen minderjarige statushouders

Een nieuw gezin met statushouders: prima. Maar zes minderjarige alleenstaande statushouders - weliswaar onder begeleiding - hier laten wonen, dat ziet een aantal inwoners van het buurtschap Lieving bij Beilen niet zitten. Zij vrezen voor probleemjongeren. En de gemeente? Die had met de omwonenden in gesprek kunnen gaan in plaats van eerst de omgevingsvergunning regelen.

Dat is in het kort de kritiek die volgens inwoner Bert Makken te horen is in het buurtschap. Makken nam het initiatief voor het plaatsen van twee spandoeken bij de grote witte villa aan De Lieving 2 en het ophangen van de korte brief die de gemeente op 21 juli aan de omwonenden stuurde.

'Wij willen geen probleemjongeren'

"Die zes tot acht jongeren komen hier wonen onder begeleiding van Elker Jeugdhulp. We hebben die organisatie gegoogled en dan kom je uit bij het begeleiden van jongeren met problemen, zoals die in Het Poortje in Groningen. We zijn bang dat ze hier problemen veroorzaken. Er is hier niets voor ze te doen. En jongeren trekken jongeren aan, dus we zijn bang voor overlast."

Loco-burgemeester Rico Schans reageert: "Het is niet automatisch zo dat al die jongeren allemaal problemen hebben. Omdat het minderjarigen zijn moeten ze begeleid wonen. En wij vinden de plek juist wel heel geschikt omdat hier weinig prikkels zijn. Als ze toch vertier zoeken dan is het centrum van Beilen 500 meter lopen."

Mogelijkheden op ggz-terrein

Schans zit net als vele gemeenten met de enorme opgave huisvesting te zoeken voor statushouders, ook voor alleenstaande minderjarigen. Ruimte die er niet of nauwelijks is. Ondertussen zitten de asielcentra vol met statushouders die daar niet meer horen maar nog geen woonruimte toegewezen hebben gekregen.

Omwonende Makken heeft wel een oplossing. "Op het ggz-terrein in Beilen staat het nodige leeg, ga daar die jongeren huisvesten en begeleiden. En laat in deze villa weer een gezin met een asielstatus wonen. Hier woonde een Syrisch gezin, die waren met z'n dertienen en er is nooit iets voorgevallen."