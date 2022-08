Boete voor zand- en grindbedrijf in Emmen na dodelijk bedrijfsongeluk

Een zand- en grindbedrijf in Emmen heeft een boete van 60.000 euro opgelegd gekregen na het bedrijfsongeval in juli 2019 waarbij een 41-jarige werknemer overleed. Omdat een deel van een inpakmachine niet was beveiligd, overtrad het bedrijf de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), zo stelt de rechtbank. Van de boete is 20.000 euro voorwaardelijk.

De man kwam met zijn hoofd knel te zitten tussen de folieheffer en overleed later aan zijn verwondingen. Uit het onderzoek naar dit incident bleek dat de man een probleem wilde verhelpen, maar bewegende delen niet waren beveiligd.

Twee collega's probeerden met de hand de heffer naar boven te trekken. Toen dat niet lukte, trokken zij met een vorkheftruck de onderdelen, waar de man tussen zat, van elkaar. Het slachtoffer werd op de grond gelegd en gereanimeerd. Hij overleed 18 dagen later aan zijn verwondingen.

Een gevaarlijke opening

De werkgever verklaarde later dat de machine na de aankoop geüpdatet had moeten worden. Dit was niet gebeurd. Ook ontbrak een plan van aanpak hoe met bekende risico's om moest worden gegaan, en inspecteurs ontdekten dat een opening in de machine niet met een hekwerk of een lichtscherm was afgedekt. Hierdoor was volgens de inspectie zichtbaar knelgevaar aanwezig.

De opening van de machine werd enkele dagen na het fatale ongeval alsnog met een hekwerk afgeschermd. Dat had de werkgever veel eerder moeten doen, oordeelde de rechter. Dan was het ongeval ook niet gebeurd. De werkgever was nalatig door niet te voldoen aan de zorgplicht, zoals in de Arbowet is opgenomen.

Onherstelbaar leed

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder een boete van 100.000 euro, waarvan 30.000 euro voorwaardelijk. De rechtbank realiseert zich dat aan de nabestaanden onherstelbaar leed is toegebracht, doordat de werkgever niet de verantwoordelijkheid nam, waartoe die wel verplicht was. Daarnaast vond in november 2017 ook al eens een arbeidsongeval plaats in dat bedrijf, waarbij een werknemer licht gewond raakte. Toen werd er een boete van 2700 euro opgelegd. De rechter vond het kwalijk dat het lichtere ongeval in 2017 de werkgever er niet toe heeft gezet om van de veiligheid van de werknemers een prioriteit te maken.