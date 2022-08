Première van Drentse Van Gogh-film mist het Van Gogh-jaar

Opnames in 2023

Eind september weten de Drentse filmmakers meer. Het afwachten van dit besluit betekent wel dat het project is vertraagd. De opnames, die in het najaar zouden starten, staan nu gepland in 2023. Zelfs als de aanvraag door het Filmfonds wordt afgewezen.

"In het boeken van een crew en acteurs zit zoveel tijd. En daar beginnen we pas mee als we financieel weten waar we aan toe zijn." De film gaat er hoe dan ook komen, verzekert Camies.

Veenpark

Een script ligt er in ieder geval al. Het verhaal wordt verteld door de ogen van de dochter van logementhouder Scholtens in Veenoord (momenteel het Van Gogh Huis, red.) in wiens etablissement de kunstenaar in de herfst van 1883 verbleef.

De filmlocaties zijn ook al grotendeels bekend. Naast het Van Gogh Huis, wordt er ook geschoten in het Veenpark in Barger-Compascuum, hoogveengebied het Bargerveen en het oude kerkje in Zweeloo.

Sauerkrautwestern

De filmmakers zitten tot de opnames overigens niet stil en steken hun energie eerst in een kleinere productie. "Samen met enkele Duitse partners gaan we net over de grens bij Emmen een westernkomedie maken."

Geen spaghettiwestern, maar een sauerkrautwestern, aldus Camies. "Een droom van mij. Ik ben opgegroeid met de films van Bud Spencer en Terence Hill, beter bekend als de Vier Vuisten-films.

De slapstickachtige humor van die knokfilms wordt het vertrekpunt voor deze rolprent. Een andere film van ZODfilm, Verraderlijke Liefde, beleeft in november de première in het Atlas Theater in Emmen.

Filmprovincie