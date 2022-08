Landbouwminister: zorgelijke situatie rond vogelgriep, situatie verbetert niet

Landbouwminister Henk Staghouwer noemt het 'zorgelijk' dat het vogelgriepvirus nog steeds om zich heen grijpt. Hij schrijft in een brief aan de Tweede Kamer 'dat de situatie niet verbetert en dat de sterfte bij wilde vogels onverminderd doorgaat'.

Uit onderzoek is gebleken dat wilde vogels de uitbraak vermoedelijk hebben veroorzaakt. Bij het vleeseendenbedrijf werd een dode ooievaar gevonden, wat een verband kan hebben met de vastgestelde vogelgriep. Dat is 'verontrustend', aldus Staghouwer. "Dit betreft opnieuw een nieuwe vogelsoort, die ook in grote delen van Nederland kan voorkomen. Deze ontwikkelingen laten de onvoorspelbaarheid van de verspreiding zien." Onder meer bij ooievaarsstation De Lokkerij bij de Wijk bezweken zeker zo'n veertig ooievaars aan vogelgriep.