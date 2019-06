'Grachtenfestival wordt elk jaar een stukje mooier'

Het aantal bezoekers is daarmee ongeveer gelijk aan de vorige edities.Dick Ganzinga is al vanaf dag één betrokken bij de organisatie van het Grachtenfestival. Hij kijkt terug op een succesvolle vijftiende editie, met een mooi aantal bezoekers. "Elk jaar is mooi. Je begint ergens aan en je ziet dat het elk jaar een stukje mooier wordt. Dus dit jaar was de beste editie", zegt hij lachend."We proberen altijd wat vernieuwende zaken toe te voegen. Voor ons doen hebben we dit jaar een grote artiest binnengehaald op zaterdagavond: Ali B. Dat vergt wel wat extra organisatie, maar het is allemaal perfect verlopen. Dus ook dat hebben we in de vingers", zegt Ganzinga.Ook de koninklijke marine is vaste gast op het festival. "Ze zijn onderhand vrienden van ons geworden. Ze kwamen dit jaar met drie boten en als het aan de mannen zelf ligt, komende ze volgend jaar met een hele vloot. Ze hebben zó genoten."Het weer zat dit jaar ook mee. Maar dat is eigenlijk altijd wel zo. "Ik moet eerlijk zeggen dat we elk jaar wel goed weer hebben. Alleen op zaterdag hadden we wat regen, daarna was het stralend weer."Vanaf september gaat de organisatie nadenken over de editie van volgend jaar."Hoe we dit volgend jaar allemaal gaan overtreffen? Dat wordt een uitdaging, maar die gaan we graag aan. Eerst even vakantie vieren en dan gaan we vanaf september weer bezig voor 2020", besluit Ganzinga.