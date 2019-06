Kuipers wil dat mediaverbod wordt opgeheven

Henk Kuipers, voormalig captain van motorclub No Surrender, vindt dat hij monddood is gemaakt in aanloop naar zijn strafzaak. De advocaat van Kuipers hekelde hoe het Openbaar Ministerie voor de zitting in de media verscheen en vroeg om opheffing van het mediaverbod voor Kuipers.

Megazaak tegen voormalige top No Surrender van start

“Het OM heeft echt alle mediakanalen gebruikt om de zaak onder de aandacht te krijgen: Twitter, Youtube, Spotify en zelfs een podcast. En mijn cliënt kan zich niet verdedigen. We kunnen nog niet een bericht versturen via Twitter", aldus advocaat Umut Ural.Kuipers werd niet bijgestaan door zijn vaste advocaat Roy van der Wal. Die heeft op Thailand een virus opgelopen, waardoor hij niet terug naar Nederland kan vliegen. Advocaat Ural vroeg daarom vanochtend of de zaak kan worden aangehouden.De rechter vroeg kritisch door over het wegblijven van advocaat Van der Wal. De precieze redenen van het wegblijven werden achter gesloten deuren besproken.Kuipers zei zelf teleurgesteld te zijn dat zijn vaste advocaat er vandaag niet bij is en de zaak moet worden uitgesteld.“Het stelt zich zo alleen maar uit en dat is niet goed. Ook niet voor mijn nieuwe werk. Ik heb van Hennie van der Most een baan aangeboden gekregen. Ik heb er dus geen enkele baat bij dat dit gebeurt”, aldus Kuipers.Of de zaak wordt aangehouden wordt later vandaag besloten.