Wat vind jij: Ik wil op vakantie naar de maan

Even geen zomervakantie naar Spanje, Oostenrijk of Italië. Als het aan ruimtevaartorganisaties NASA en ESA ligt, gaan er weer mensen naar de maan. In het kader van een nieuwe ruimtemissie wordt er eind van deze maand een testraket de ruimte in geschoten. Deze gaat naar de maan en terug. Deze vlucht is nog zonder mensen, maar het is de bedoeling dat er over drie jaar weer mensen op de maan staan.