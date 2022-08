Op een parkeerplaats aan de Terpweg in Hoogeveen is vannacht een auto uitgebrand. De brandweer wist het voertuig niet meer te redden.

Bij aankomst van de brandweer stond de auto al in vuur en vlam. Er wordt rekening gehouden met brandstichting. Dat is niet voor het eerst in Hoogeveen.

Vorige week vrijdag was er nog een autobrand aan de Gebroeders Poststraat. Hier was sprake van brandstichting. In mei waren er nog drie autobranden in een week tijd.